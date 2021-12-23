Правительство Италии обсудит необходимость введения новых ограничений в связи с распространением омикрона

Правительство Италии сегодня обсудит необходимость введения новых антиковидных ограничений в связи с распространением омикрона. Среди планируемых мер обязательное тестирование на ковид для посещения общественных мест, сообщает газета РБК. Новые меры могут коснуться даже вакцинированных. Доля привитого населения в стране превышает 70%. Среди итальянцев уже есть зараженные омикроном. Их количество продолжает увеличиваться. Очередная волна пандемии, которая наблюдается в Италии прямо сейчас, быстрыми темпами догоняет пиковые показатели годовой давности. Сообщается, что только за минувший понедельник зафиксировали более 30 тысяч случаев заражения. Это почти в два раза больше, чем днем ранее. Итальянские власти только в середине декабря ужесточили пограничный контроль, в частности теперь все жители стран Евросоюза для въезда должны иметь результат ПЦР-теста, сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle. Невакцинированные также обязаны уйти на 5-дневный карантин.

Появление нового штамма коронавируса вызвало широкую реакцию властей стран по всему миру. Они ужесточают пограничный контроль и возвращают другие серьезные антиковидные ограничения.