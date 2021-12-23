Российские регионы смогут сами устанавливать льготные тарифы на электроэнергию

Цены будут дифференцированы в зависимости от объёмов потребления, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства. Согласно документу, региональные власти могут также определять разные тарифы для отдельных групп населения. Как отмечается, в случае превышения минимума цена за электроэнергию будет выше. Новые правила тарифного регулирования, по данным «Коммерсанта», подготовила Федеральная антимонопольная служба. При этом методика вычисления, на которую предстоит равняться регионам, пока не разработана.

По информации издания реформа связана с развитием ферм по майнингу криптовалюты, которые находятся в жилых домах. Так называемые «чёрные майнеры» покупают электроэнергию по льготным тарифам, однако новые правила должны обязать их платить по счетам. В ФАС и Минэнерго отметили, что для большей части населения существенных изменений не произойдет.

Ранее разные шкалы тарифов было разрешено вводить только в Крыму и Севастополе.