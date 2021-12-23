Московский городской суд продолжит рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*», который российские власти считают иностранным агентом. Адвокат Илья Новиков считает, что разбирательство намеренно дотягивают до Нового года.

«Мемориал*» и одноименный правозащитный центр уже выплатили более шести миллионов рублей штрафов за то, что суды сочли нарушением закона об иностранных агентов.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.