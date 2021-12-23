Американский регулятор разрешил использовать таблетки от коронавируса компании Pfizer

Это должно сделать лечение более доступным для пациентов с высоким риском возникновения тяжелой формы заболевания, считают в Управлении по санитарному надзору за качеством медикаментов. Таблетки Pfizer разрешено использовать для взрослых и детей с 12 лет. Утверждается, что эффективность лекарства высокая и побочных эффектов почти нет. Правительство согласилось закупить достаточное количество препарата, чтобы обеспечить им 10 миллионов человек.

Ранее в США были разрешены лекарства от коронавируса, требующие внутривенного введения или инъекции.

В России также зарегистрирован препарат для лечения коронавируса. Он называется «МИР-19». Лекарство будут использовать в стационарах, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что препарат «МИР» универсален для любых мутаций коронавируса.