Российский корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане после расстыковки с МКС

Российский корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане после расстыковки с Международной космической станцией. Как сообщили в «Роскосмосе», несгоревшие обломки корабля упали в несудоходном районе в 2-х тысячах километров от города Веллингтона и в 7-ми тысячах километров от города Сантьяго.
2021-12-23T08:35:03+03:00
2021-12-23T08:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 23 декабря 2021
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