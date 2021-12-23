Российский корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане после расстыковки с МКС

Российский корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане после расстыковки с Международной космической станцией. Как сообщили в «Роскосмосе», несгоревшие обломки корабля упали в несудоходном районе в 2-х тысячах километров от города Веллингтона и в 7-ми тысячах километров от города Сантьяго.