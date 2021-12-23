11-классникам не придется сдавать ПЦР-тесты на коронавирус для сдачи единого госэкзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, упрощать ЕГЭ из-за пандемии не планируется, в частности, не будет отменен базовый ЕГЭ по математике, как это было в прошлом году. Одновременно Рособрнадзор не против того, чтобы оставить единый госэкзамен только для поступающих в вузы.