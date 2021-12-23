11-классникам не придется сдавать ПЦР-тесты на коронавирус для сдачи единого госэкзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, упрощать ЕГЭ из-за пандемии не планируется, в частности, не будет отменен базовый ЕГЭ по математике, как это было в прошлом году. Одновременно Рособрнадзор не против того, чтобы оставить единый госэкзамен только для поступающих в вузы.
2021-12-23T08:34:34+03:00
2021-12-23T08:34:34+03:00
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08:34, 23 декабря 2021
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