Всемирная организация здравоохранения не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков от коронавируса. ВОЗ отмечает, что в этой группе мало случаев тяжелых заболеваний. Кроме того, некоторые страны еще не привили людей из группы риска. Только половина стран, входящих в ВОЗ, смогли вакцинировать 40% населения.
2021-12-23T08:33:47+03:00
2021-12-23T08:33:47+03:00
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08:33, 23 декабря 2021
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