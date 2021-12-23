Всемирная организация здравоохранения не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков от коронавируса. ВОЗ отмечает, что в этой группе мало случаев тяжелых заболеваний. Кроме того, некоторые страны еще не привили людей из группы риска. Только половина стран, входящих в ВОЗ, смогли вакцинировать 40% населения.