Правительство решило реформировать тарифы на электроэнергию для населения. Регионы будут самостоятельно определять предельный объем потребления электричества по льготным тарифам. Впрочем, методику расчета еще предстоит разработать. Сейчас разные тарифы в зависимости от объемов потребления действуют только в Крыму и Севастополе.
2021-12-23T08:33:33+03:00
2021-12-23T08:33:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 23 декабря 2021
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