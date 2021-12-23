Правительство решило реформировать тарифы на электроэнергию для населения. Регионы будут самостоятельно определять предельный объем потребления электричества по льготным тарифам. Впрочем, методику расчета еще предстоит разработать. Сейчас разные тарифы в зависимости от объемов потребления действуют только в Крыму и Севастополе.