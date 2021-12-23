«Газпром» третий день подряд не бронирует газопровод «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. При этом в компании подчеркивают, что поставки газа потребителям осуществляются в полном соответствии с действующими контрактами. Из-за приостановки транзита топлива в Европу цена на газ повысились до исторического максимума. Газета Financial Times сообщает, что несколько грузовых судов, перевозивших сжиженный природный газ в Азию, экстренно поменяли курс на Европу, так как европейские потребители предложили лучшую цену.

В Кремле заявляют, что остановка поставок российского газа в Германию – это коммерческая история. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это не связано с заполнением второй нитки газопровода «Северный поток-2».