Уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности возбуждено после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

Уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности возбуждено после аварии на ТЭЦ в столице Бурятии Улан-Удэ. По уточненным данным, на станции загорелась электрическая проводка. Это привело к отключению четырех отопительных котлов. В 30-градусный мороз без тепла оказались более тысячи домов. Введен режим ЧС республиканского уровня.