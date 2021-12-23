Уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности возбуждено после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

Уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности возбуждено после аварии на ТЭЦ в столице Бурятии Улан-Удэ. По уточненным данным, на станции загорелась электрическая проводка. Это привело к отключению четырех отопительных котлов. В 30-градусный мороз без тепла оказались более тысячи домов. Введен режим ЧС республиканского уровня.
2021-12-23T08:31:39+03:00
2021-12-23T08:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 23 декабря 2021
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