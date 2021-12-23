Гражданка Дании российского происхождения стала фигурантом дела об отмывании 4,5 млрд долларов через эстонское отделение Danske Bank. Об этом стало известно на фоне крупного разбирательства, связанного с махинациями в этом филиале крупнейшего банка Дании.

49-летнюю датчанку – ее имя не раскрывается – заключили под стражу как минимум на три недели. Как пишут местные СМИ, ранее ее экстрадировали из Великобритании. В июле в дом подозреваемой в Соединенном Королевстве пришла полиция. Хотя тогда гражданку Дании отпустили под залог, впоследствии ходатайство властей страны было удовлетворено. Сама она отрицает вину и утверждает, что не ожидала претензий в отмывании денег. По этому же делу в мае арестовали другую 47-летнюю датчанку.

Крупное разбирательство, связанное с эстонским отделением Danske Bank, длится уже более трех лет. Как предполагают следователи, через него отмывали деньги с помощью британской компании, которая, как утверждалось, контролировалась сотрудниками ФСБ и представителями семьи российского президента Владимира Путина. Всего под подозрение попали сделки на сумму свыше 150 млрд долларов. На фоне скандала Danske Bank прекратил работу в России, а также в Эстонии, Латвии и Литве.

Около 2 лет назад был найден мертвым бывший гендиректор эстонского филиала Danske Bank. В качестве причины смерти называлось самоубийство.