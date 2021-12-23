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08:04, 23 декабря 2021

Гражданка Дании российского происхождения стала фигурантом дела об отмывании 4,5 млрд долларов

Гражданка Дании российского происхождения стала фигурантом дела об отмывании 4,5 млрд долларов через эстонское отделение Danske Bank. Об этом стало известно на фоне крупного разбирательства, связанного с махинациями в этом филиале крупнейшего банка Дании.

49-летнюю датчанку – ее имя не раскрывается – заключили под стражу как минимум на три недели. Как пишут местные СМИ, ранее ее экстрадировали из Великобритании. В июле в дом подозреваемой в Соединенном Королевстве пришла полиция. Хотя тогда гражданку Дании отпустили под залог, впоследствии ходатайство властей страны было удовлетворено. Сама она отрицает вину и утверждает, что не ожидала претензий в отмывании денег. По этому же делу в мае арестовали другую 47-летнюю датчанку.

Крупное разбирательство, связанное с эстонским отделением Danske Bank, длится уже более трех лет. Как предполагают следователи, через него отмывали деньги с помощью британской компании, которая, как утверждалось, контролировалась сотрудниками ФСБ и представителями семьи российского президента Владимира Путина. Всего под подозрение попали сделки на сумму свыше 150 млрд долларов. На фоне скандала Danske Bank прекратил работу в России, а также в Эстонии, Латвии и Литве.

Около 2 лет назад был найден мертвым бывший гендиректор эстонского филиала Danske Bank. В качестве причины смерти называлось самоубийство.


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