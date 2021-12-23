На экс-губернатора Пензенской области завели новое уголовное дело. По информации газеты «Коммерсантъ», Ивану Белозерцеву, которого подозревают в коррупции, также могут вменить незаконное приобретение и хранение оружия. Несколько месяцев назад во время обысков в администрации был найден пистолет со спиленным номером и почти сотня патронов к нему. Издание отмечает, что обвинение пока не предъявили, потому что на пистолете не нашли отпечатки пальцев. Адвокаты новое дело называют способом давления и указывают на то, что оружие было в подсобном помещении, куда мог попасть любой желающий.