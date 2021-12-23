СК возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности, в связи с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности, в связи с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ. Возгорание в одном из отсеков теплоэлектростанции произошло минувшей ночью. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет, однако в работе остались только два котла из семи. Из-за этого временно была ограничена подача тепла. Как сообщили власти Улан-Удэ, под отключение попали около 1000 домов и 19 детских садов. На данный момент они свою работу прекратили. В городе также готовят пункты временного размещения для людей, оказавшихся в квартирах, куда не поступает тепло. По предварительной информации на восстановление неработающих котлов потребуется около шести часов. В Улан-Удэ введён режим ЧС. Как отметили в правительстве региона, в ближайшее время будет создана комиссия по расследованию причин аварии. Свою проверку начала и прокуратура.

На данный момент в Улан-Удэ температура воздуха составляет минус 25 градусов, холодная погода сохранится и в ближайшие дни.