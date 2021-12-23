Столичная мэрия прогнозирует сегодня максимально загруженные дороги перед Новым годом

Городские власти считают, что этим вечером пробки на московских улицах достигнут максимальных 9 или даже 10 баллов. В дневные часы, по мнению подконтрольного мэрии Центра организации дорожного движения, загруженность дорог будет достигать 8 баллов. Основные заторы прогнозируются в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце на МКАДе.

Причиной столичные власти называют не только привычную для этого времени года гололедицу, а также мелкие ДТП и дорожные работы, но и закупки перед Новым годом. Из-за этого в мэрии рекомендовали пересесть на общественный транспорт: как утверждается, это сэкономит в пути до двух часов.

В начале недели в Москве установилась крайне морозная погода — температура опускалась ниже минус 20 градусов. Одновременно в ночь на понедельник на столицу обрушилась сильная метель. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что больше всего на загруженность дорог влияет не непогода, а предновогодний ажиотаж.

По мнению специалистов, ситуация на дорогах Москвы начнет улучшаться с 30 декабря.