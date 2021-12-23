Игроки Национальной хоккейной лиги не будут участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине

Такое решение руководство НХЛ приняло на фоне ситуации с коронавирусом. Проблемы с календарем чемпионата названы одной из основных причин, по которой играющие в Северной Америке хоккеисты вновь не примут участие в Олимпийских играх.

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмэн уверяет, что лига пыталась как можно дольше оттягивать принятие решения, однако из-за коронавируса перенесены уже около 50 матчей регулярного турнира. Сам чемпионат ранее был приостановлен как минимум до субботы.

Все дело во вспышках коронавируса в двух третях команд НХЛ. Ситуация значительно ухудшилась за последнюю неделю. Положительные тесты сдали почти 20% от общего количества игроков лиги, а также несколько главных тренеров.

При этом Игры в Пекине в феврале следующего года должны были ознаменовать возвращение хоккеистов из Северной Америки на олимпийский турнир. 4 года назад они не приехали в Пхенчхан из-за того, что руководство НХЛ не договорилось с Международным олимпийским комитетом по целому ряду вопросов. Недавно компромисс был найден — однако теперь участие нхловцев отложено как минимум до зимних Игр 2026 года в Милане.

Российские спортивные функционеры, по данным агентства ТАСС, признали, что уровень олимпийского хоккейного турнира в Пекина из-за отсутствия игроков НХЛ снизится, однако перед отечественной командой, по их словам, поставлена задача выиграть золото. Четыре года назад в Пхенчхане, где также отсутствовали нхловцы, сборная России заняла первое место.