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06:08, 23 декабря 2021

Бывший президент Украины не будет присутствовать на сегодняшнем допросе по делу о госизмене

Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков. Обе повестки, которые получил Петр Порошенко, по словам защитника, выписаны неправильным способом.

Новиков поясняет, что бывшего президента хотят вызвать на допрос по уголовному делу о незаконном снабжении углём с территорий оккупированных Донецкой и Луганской народных республик на общую сумму около 4 миллиардов рублей. Часть угля, согласно данным следствия, поставляется на предприятия Ростовской области, остальное идет на экспорт в другие страны.

Киев считает экспорт энергоносителей, добываемых на территории ЛНР и ДНР, незаконным. Бывший президент покинул территорию Украины. Во вторник он записал видео, в котором рассказал, что находится в Варшаве и намерен вернуться на Украину в январе.

Порошенко отвергает обвинения и считает их «классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов».

Фигурантом дела о госизмене является также кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук.


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