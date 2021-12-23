Суд приступит к рассмотрению по существу дела о взыскании с автодилера «Рольф» и его основателя почти 13 млрд рублей

Иск Генеральной прокуратуры ответчик отрицает, сообщил агентству ТАСС представитель Сергея Петрова Алексей Куприянов.

По словам адвоката, защита просила назначить слушания на начало будущего года, чтобы было время ознакомиться с материалами дела, которые насчитывают пять томов. Помимо этого, до сих пор нет понимания того, будут ли проходить слушания в закрытом или открытом режиме.

Вместе с тем в «Рольфе» отметили, что деньги, которые прокуратура хочет взыскать с автодилера, заморожены на одном из счетов компании еще с конца ноября. В суде, пишет ТАСС, подтвердили, что по исковому требованию арест на имущество был наложен в качестве обеспечительных мер.

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров был объявлен в международный розыск около двух лет назад. Причиной тому стало уголовное дело, в рамках которого бизнесмена обвинили в незаконном выводе почти 4 миллиардов рублей за границу в 2015 году.

В июле 2019 года Петрова исключили из совета директоров «Рольфа», сам он настаивает на том, что ушел по собственному желанию.

Ранее стало известно, что на фоне уголовного преследование основателя «Рольфа» компания была продана холдингу «Ключавто».