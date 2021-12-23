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05:07, 23 декабря 2021

В США вскрыли капсулу времени, найденную в пьедестале статуи генерала Роберта Ли

Агентство Associated Press передает, что она выглядит, как свинцовая коробка, внутри которой обнаружились три книги, конверт и серебряная монета. Эти предметы пролежали в запечатанном виде более 130 лет. Содержимое книг предстоит уточнить, поскольку они намокли и сперва их нужно будет привести в нормальное состояние. Они могут пролить свет на взгляды людей, живших в городе Ричмонд в конце XIX века.
Статую генерала армии конфедератов снесли в сентябре. С момента установки монумента чернокожее население считало ее проявлением расизма.


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