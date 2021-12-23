В США слушания по делу россиянина Владислава Клюшина назначили на 3 января

Учредитель IT-компании «М13» должен будет дать ответ на обвинения в операциях с ценными бумаги на основе информации, похищенной хакерскими методами. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Между тем адвокат россиянина в интервью телеканалу NBC сказал, что во время предыдущих поездок в Европу американская разведка пыталась склонить его к передаче секретных сведений.

Клюшина задержали в марте в Швейцарии и на прошлой неделе депортировали по запросу Вашингтона. По его делу проходят еще четыре россиянина.