Как следует из рейтинга международной консалтинговой компании Knight Frank, российская столица переместилась с пятого места на двадцатое. По итогам третьего квартала жилье (учитывается как первичный, так и вторичный сектор) подорожало на 20 с лишним процентов. Петербург с восьмой строчки опустился на пятнадцатую.
Лидер рейтинга – турецкий Измир, где цены выросли на почти 35%. Следом идут австралийский Веллингтон и американский Феникс.
Москва и Санкт-Петербург потеряли места в мировом топе городов по росту цен на жилье
Как следует из рейтинга международной консалтинговой компании Knight Frank, российская столица переместилась с пятого места на двадцатое. По итогам третьего квартала жилье (учитывается как первичный, так и вторичный сектор) подорожало на 20 с лишним процентов. Петербург с восьмой строчки опустился на пятнадцатую.