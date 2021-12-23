Москва и Санкт-Петербург потеряли места в мировом топе городов по росту цен на жилье

Как следует из рейтинга международной консалтинговой компании Knight Frank, российская столица переместилась с пятого места на двадцатое. По итогам третьего квартала жилье (учитывается как первичный, так и вторичный сектор) подорожало на 20 с лишним процентов. Петербург с восьмой строчки опустился на пятнадцатую.

Лидер рейтинга – турецкий Измир, где цены выросли на почти 35%. Следом идут австралийский Веллингтон и американский Феникс.