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04:10, 23 декабря 2021

Экипаж пострадавшего в пожаре корвета «Проворный» переведут на другие строящиеся корабли

Источник агентства ТАСС, близкий к военному ведомству сказал, что команда моряков готовилась к службе на судне два месяца, однако теперь будет расформирована. Официально это пока не подтверждено.
Неделю назад на корабле на верфи в Санкт-Петербурге случился пожар. По некоторым данным, корпус судна поврежден не был, сейчас обсуждается лишь строительство новой надстройки. «Проворный» должны были передать флоту через год.


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