Экипаж пострадавшего в пожаре корвета «Проворный» переведут на другие строящиеся корабли

Источник агентства ТАСС, близкий к военному ведомству сказал, что команда моряков готовилась к службе на судне два месяца, однако теперь будет расформирована. Официально это пока не подтверждено.

Неделю назад на корабле на верфи в Санкт-Петербурге случился пожар. По некоторым данным, корпус судна поврежден не был, сейчас обсуждается лишь строительство новой надстройки. «Проворный» должны были передать флоту через год.