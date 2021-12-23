Из госпрограммы жилищной поддержки молодых семей исключили почти в два раза больше семей, чем обеспечили выплатой

За три последних года субсидию получили больше 45 тысяч семей, тогда как почти 85 тысяч такой возможности лишились в период ожидания. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты. Основная причина исключения из программы – достижение одним из супругов предельного возраста 35 лет. Как отмечается в документе, ожидание социальной выплаты может занимать от года до 10 лет. Преимущество в получении — у многодетных семей.