Из госпрограммы жилищной поддержки молодых семей исключили почти в два раза больше семей, чем обеспечили выплатой

За три последних года субсидию получили больше 45 тысяч семей, тогда как почти 85 тысяч такой возможности лишились в период ожидания. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты. Основная причина исключения из программы – достижение одним из супругов предельного возраста 35 лет. Как отмечается в документе, ожидание социальной выплаты может занимать от года до 10 лет. Преимущество в получении — у многодетных семей.
2021-12-23T04:09:53+03:00
2021-12-23T04:09:53+03:00
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04:09, 23 декабря 2021
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