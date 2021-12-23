Борис Грызлов обвинил Украину в блокировке перемирия в Донбассе

Представитель России в Трехсторонней контактной группе сказал, что слова Владимира Зеленского о десяти шагах по переговорному процессу – лишь имитация активности в урегулировании конфликта. Грызлов настаивает, что действия, касающиеся перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц до сих пор не были выполнены Киевом.

В офисе украинского президента при это утверждают, что на заседании группы все стороны выразили намерение строго соблюдать договоренности.