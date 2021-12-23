Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен, как передает агентство РИА Новости, обсудили предложения Москвы, озвученные на прошлой неделе.
В НАТО сказали, что заседание Совета Североатлантического альянса и России может пройти в начале нового года. При этом в организации настаивать, что европейские страны вольны сами выбирать свой путь развития.
Ранее российский президент говорил о необходимости не допустить дальнейшее продвижение НАТО на восток.
Вашингтон и Брюссель договорились об участии Европы в переговорах с Россией по безопасности
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен, как передает агентство РИА Новости, обсудили предложения Москвы, озвученные на прошлой неделе.