В Боливии пассажирке микроавтобуса удалось выжить после падения автомобиля с километровой высоты

Другие семь человек, которые также находились в салоне, погибли. Об этом со ссылкой на местную прессу, сообщает агентство ТАСС. По данным медиков, состояние пострадавшей оценивается как стабильное. Основной версией падения автомобиля с обрыва пока считают то, что водитель не смог справиться с управлением на дороге, которую размыло дождями.
2021-12-23T03:10:21+03:00
2021-12-23T03:10:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2956100-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:10, 23 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...