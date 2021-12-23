В Боливии пассажирке микроавтобуса удалось выжить после падения автомобиля с километровой высоты

Другие семь человек, которые также находились в салоне, погибли. Об этом со ссылкой на местную прессу, сообщает агентство ТАСС. По данным медиков, состояние пострадавшей оценивается как стабильное. Основной версией падения автомобиля с обрыва пока считают то, что водитель не смог справиться с управлением на дороге, которую размыло дождями.