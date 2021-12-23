В Госдуме предложили проверять в МВД и ФСБ кандидатов на владение оружием

Как написал в своем телеграм-канале депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, он и другие инициаторы законопроекта предлагают отказывать в выдаче оружия в том случае, если силовые ведомства решат, что гражданин может использовать его в преступных целях. Эти данные будут передавать Росгвардии.

Весной после того, как жертвами стрельбы в казанской гимназии стали 10 человек, ужесточить контроль за оборотом оружия требовал президент Владимир Путин.