Канцлер и министр иностранных дел Германии пришли к единой позиции по «Северному потоку-2»

В интервью газете Die Ziet, глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок сказала, что, .

До того, как возглавить МИД, Бербок – сопредседатель партии «Зеленые» — активно критиковала «Северный поток-2». При этом Социал-демократическая партия Германии, которая образовала с зелеными коалицию, этот проект поддерживает.

