В Улан-Удэ объявили режим ЧС из-за возгорания на теплоэлектростанции

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на генерирующую компанию, ночью на станции произошло короткое замыкание и последующий пожар в кабельном отсеке. Это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Сейчас огонь потушен, специалисты начали ремонт. На время восстановительных работ в некоторых районах города снизили подачу тепла. Детские сады и школы пока будут закрыты.

Сейчас в городе 32 градуса мороза.