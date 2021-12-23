Американский регулятор одобрил таблетку от коронавируса

Препарат компании Pfizer получил название Paxlovid, его советуют применять сразу после диагностирования болезни или в течение пяти дней с этого момента. Исследования показали, что лекарство снижает риски госпитализации или смертности от коронавируса на 88%.

Накануне в России также зарегистрировали лекарство от коронавируса. Препарат «МИР 19» планируют применять в виде спрея для горла и носа. Пока он одобрен для использования в медицинских стационарах, но позже может появиться и в аптеках.