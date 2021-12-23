Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил опасение, что богатые страны для этих целей будут использовать все больше доз вакцин, из-за чего бедные столкнутся с дефицитом необходимых препаратов. Как отмечает американский телеканал CNBC, эксперты в области глобального здравоохранения также считают, что появление нового омикрон-штамма коронавируса связано именно с неравным доступом к вакцинам.
При этом Гебрейесус рассчитывает на то, что следующий год станет годом завершения пандемии.
Программы по всеобщей ревакцинации, по оценкам ВОЗ, могут продлить пандемию
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выразил опасение, что богатые страны для этих целей будут использовать все больше доз вакцин, из-за чего бедные столкнутся с дефицитом необходимых препаратов. Как отмечает американский телеканал CNBC, эксперты в области глобального здравоохранения также считают, что появление нового омикрон-штамма коронавируса связано именно с неравным доступом к вакцинам.