Ректора Казанского университета отправили под стражу по делу о заказном убийстве

По решению суда Ильшат Гафуров пробудет в СИЗО по меньшей мере два месяца. На этом настаивало следствие.

О задержании ректора стало известно накануне. Сетевое издание «Бизнес Online» пишет, что речь может идти о преступлении, совершенном еще в 1990-х годах. Источник агентства ТАСС при этом утверждает, что дело завели из-за заказного убийства, произошедшего несколько лет назад на территории Татарстана.

До того, как стать ректором Казанского университета, Гафуров занимал пост мэра Елабуги.