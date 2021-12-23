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02:07, 23 декабря 2021

Ректора Казанского университета отправили под стражу по делу о заказном убийстве

По решению суда Ильшат Гафуров пробудет в СИЗО по меньшей мере два месяца. На этом настаивало следствие.
О задержании ректора стало известно накануне. Сетевое издание «Бизнес Online» пишет, что речь может идти о преступлении, совершенном еще в 1990-х годах. Источник агентства ТАСС при этом утверждает, что дело завели из-за заказного убийства, произошедшего несколько лет назад на территории Татарстана.
До того, как стать ректором Казанского университета, Гафуров занимал пост мэра Елабуги.


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