Волонтеры пожаловались на переселение Московского Кожуховского приюта для животных

. Отмечается, что переезд, создаст проблемы для всех питомцев: начиная от невозможности выгула до затруднений для ветеринаров и потенциальных владельцев, которым будет сложнее добраться до приюта. Это, по их мнению, приведет к гибели сотен собак и кошек . Они требуют оставить приют на территории Восточного административного округа и сохранить транспортную доступность.
2021-12-23T02:07:21+03:00
2021-12-23T02:07:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 23 декабря 2021
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