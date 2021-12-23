Волонтеры пожаловались на переселение Московского Кожуховского приюта для животных

. Отмечается, что переезд, создаст проблемы для всех питомцев: начиная от невозможности выгула до затруднений для ветеринаров и потенциальных владельцев, которым будет сложнее добраться до приюта. Это, по их мнению, приведет к гибели сотен собак и кошек . Они требуют оставить приют на территории Восточного административного округа и сохранить транспортную доступность.