Российские регионы получили возможность устанавливать тарифы для населения в зависимости от энергопотребления

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, субъекты будут самостоятельно утверждать минимальный объем, который можно получить по льготному тарифу. При этом методики расчета пока нет. Подобных поправок добивались энергетики, жаловавшиеся на развитие добычи криптовалюты в жилом секторе. Власти заверяют, что реформа не приведет к росту тарифов, а ее главная задача – бороться с нецелевым потреблением электричества.