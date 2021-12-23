Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов сообщил, что его родственников похитили

В своем телеграм-канале он написал, что речь идет о дядях, двоюродных и троюродных братьях, сестрах и племянниках. От всех девяти похищенных, как утверждает Абдурахманов, потребовали его остановить, пригрозив, в противном случае, кровной местью.

В 2015 году блогер уехал из страны после того, как на него завели дело о терроризме. Сам он вину отвергал и связывал преследование с конфликтом с братом Рамзана Кадырова, которому не уступил дорогу.

В прошлом году на Абдурахманова напали в Швеции.

