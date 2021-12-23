Глава Краснодара вернулся на работу после задержания по делу о коррупции

В пресс-службе мэрии агентству ТАСС сказали, что Андрей Алексеенко продолжает исполнять свои обязанности и находится на рабочем месте.

Накануне против чиновника было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, три года назад, когда Алексеенко был вице-губернатором Краснодарского края, он получил в качестве взятки ружье, стоимостью более полутора миллионов рублей. За это он должен был выдать заключение о том, что новый многоквартирный дом соответствует всем требованиям, несмотря на ряд недостатков.

Алексеенко работает в должности мэра чуть больше месяца.



