В России зарегистрировали лекарство от коронавируса «МИР 19»

Об этом со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство сообщает «Интерфакс». Препарат планируют применять в виде спрея для горла и носа. Ведомство получило разрешение на клинические испытания еще год назад. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова в прошлом месяце говорила, что протестировала лекарство на себе. Пока «МИР 19» зарегистрирован для использования в медицинских стационарах, но позже может появиться и в аптеках.