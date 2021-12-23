НАТО, по сведениям немецкой прессы, перевела силы быстрого реагирования в режим повышенной готовности

Газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата пишет, что Объединенную оперативную группу обязали быть готовой к развертыванию в кризисном регионе в течение пяти дней. Боеготовность была повышена на фоне опасений Альянса относительно ситуации на российско-украинской границе.

В то время, как источники американских и европейских СМИ на протяжении последних месяцев говорят о возможном вторжении, Москва настаивает, что перемещение войск по собственной территории – это ее внутреннее дело.

