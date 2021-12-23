Мосгорсуд сегодня начнет рассмотрение по существу иска прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Столичная прокуратура считает, что организация систематически нарушает закон об иностранных агентах, не упоминая свой статус в публикациях в интернете. Ведомство считает ликвидацию «Мемориала*» соразмерным нарушению решением. Защита, в свою очередь, обвинения отрицает: иноагентский статус упоминается везде, даже в печатных изданиях, несмотря на слишком расплывчатые требования закона. Правозащитники считают дело политически мотивированным. Иск был подан прокуратурой еще в ноябре. С тех пор Московский городской суд провел 3 предварительных слушания. На них обсуждали материалы прокурорской проверки, в том числе результаты экспертизы, выявившей одобрение экстремистской деятельности в материалах «Мемориала*». Ранее сообщалось, что авторы исследования — учитель математики Наталия Крюкова и переводчик Александр Тарасов. По данным «Новой газеты», они уже не раз проводили экспертизу по заказу силовых структур, выступая в судах в качестве сексологов, религиоведов, культурологов и правоведов.

Параллельно с этим процессом Верховный суд России рассматривает аналогичный иск Генпрокуратуры против признанного иноагентом «Международного Мемориала*».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.