Президент Владимир Путин даст традиционную ежегодную большую пресс-конференцию

Мероприятие решили организовать в столичном Манеже. Причиной тому стали коронавирусные ограничения и необходимость соблюдать социальную дистанцию. В связи с этим и число журналистов, которые смогут попасть на разговор с главой государства сократили до 500 человек со всей России. Отмечается, что на пресс-конференции будут представители и тех изданий, которые власти считают иностранными агентами. Все гости будут обязаны предварительно сдать 3 ПЦР-теста на ковид.

Что же касается самой конференции, уже традиционно она длится около 4 часов, однако предугадать, сколько времени она займет в этом году невозможно. Самым коротким разговор с журналистами был в 2001 году, он продлился чуть более 1,5 часов. В прошлом же году это время составило 4,5 часа. Тогда глава государства по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарево ответил на 60 вопросов. Кроме того, было объявлено о новогодних выплатах семьям с детьми.

Традиционно транслировать большую пресс-конференцию будут федеральные телеканалы, а также ряд СМИ на видеоплатформе YouTube.