Анналена Бербок сообщила о достижении консенсуса с Олафом Шольцем по вопросу запуска газопровода «Северный поток — 2»

В интервью газете Die Zeit она отметила, что несмотря на разные позиции в прошлом, они четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства. Министр уточнила, что энергетическая безопасность будет играть важную роль при рассмотрении этого вопроса.
2021-12-22T23:04:40+03:00
2021-12-22T23:04:40+03:00
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23:04, 22 декабря 2021
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