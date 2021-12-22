Анналена Бербок сообщила о достижении консенсуса с Олафом Шольцем по вопросу запуска газопровода «Северный поток — 2»

В интервью газете Die Zeit она отметила, что несмотря на разные позиции в прошлом, они четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства. Министр уточнила, что энергетическая безопасность будет играть важную роль при рассмотрении этого вопроса.