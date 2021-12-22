Суд в США назначил на 3 января слушания по делу российского бизнесмена Владислава Клюшина

Он должен будет дать ответ на обвинения в инсайдерской торговле. Формальная процедура чтения обвинений и ответа на них планировалась на сегодня, однако стороны решили дождаться дополнительных материалов из Швейцарии, откуда экстрадировали Клюшина. Об этом сказала судья Мэриэнн Баулер на заседании, которое прошло в виртуальном режиме в Бостоне.

Власти США подозревают учредителя IT-компании «М13» в использовании при операциях с ценными бумагами непубличной корпоративной информации, похищенной хакерскими методами с участием нескольких сообщников.



