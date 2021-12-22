Соратники Навального сообщили о наличии у бывшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Бородая недвижимости в ОАЭ

В опубликованном расследовании говорится, что ему принадлежат апартаменты площадью более ста квадратных метров в Дубае. По крайней мере, имя и дата рождения владельца квартиры в базе данных владельцев недвижимости совпадают с данными Бородая. Аналогичные данные содержатся и на официальном сайте департамента земельных ресурсов Дубая. Кроме того, соратники Навального утверждают, что обнаружили в соцсетях фотографии дочери депутата у входа в жилой комплекс, где находится квартира. В декларации о доходах Бородая она не указана.