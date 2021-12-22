Американский медицинский регулятор одобрил для экстренного использования препарат для лечения коронавируса от Pfizer

Американский медицинский регулятор одобрил для экстренного использования препарат для лечения коронавируса компании Pfizer. Лекарство «Паксловид» рекомендуется применять для лечения болезни легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей старше 12 лет. Согласно исследованиям, «Паксловид» существенно снижает вероятность госпитализации и смерти среди пациентов, находящихся в группе риска.