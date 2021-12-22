Президент Владимир Путин предложил наделить новыми полномочиями главу Следственного комитета Александра Бастрыкина

Согласно поправкам, он сможет заниматься вопросами по организации воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы в ведомстве, а также по развитию там физической культуры и спорта.
2021-12-22T22:33:19+03:00
2021-12-22T22:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 22 декабря 2021
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