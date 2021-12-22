Защита фигуранта дела о малайзийском «Боинге» Олега Пулатова намерена добиваться его оправдания

Защита россиянина Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге», намерена добиваться его оправдания. В совместном заявлении адвокатов говорится, что они планируют объяснить, насколько ошибочным было расследование. Представленные доказательства юристы, которых цитирует агентство ТАСС, называют ненадежными и неполными. Помимо Пулатова, фигурантами дела о крушении MH17 являются бывший военный лидер сепаратистов самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко.

Сегодня на суде в Нидерландах представитель обвинения, прокурор Манон Риддербекс потребовала для них пожизненного заключения. Прокуратура отдельно отметила, что Россия сыграла ключевую роль в начале и продолжении войны на востоке Украины.

Напомним, при крушении «Боинга» в 2014 году погибли почти 300 человек. Международные расследователи пришли к выводу, что самолет сбили из российского зенитного комплекса «Бук». Москва неоднократно отрицала свою причастность к этой катастрофе и к происходящему в Донбассе.

