Умер предприниматель и меценат Дмитрий Зимин

Он скончался в Швейцарии на 89-м году жизни после тяжелой болезни.

Дмитрий Зимин долгую часть своей жизни посвятил науке. Еще в старших классах школы он занимался радиотехникой, затем окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института. На протяжении нескольких десятков лет Зимин занимал различные должности в профильном институте при Академии наук СССР, а также являлся заместителем главного конструктора радиолокационной станции, которая входила в систему противоракетной обороны.

Однако в 90-х число заказов в этой сфере сократилось – Зимин решает заняться разработкой технологий сотовой связи. Так появилась компания «Вымпелком», которая работает под брендом «Билайн». Предприниматель был ее президентом и гендиректором, но перешел на почетную должность спустя примерно 10 лет. В это же время он создал фонд «Династия»: с помощью него Зимин поддерживал российскую фундаментальную науку. Однако шесть лет назад организация была ликвидирована. Все из-за того, что российские власти признали фонд «Династия» иностранным агентом.

В эфире «Эха Москвы» несколько лет назад Зимин говорил, что считает одной из своих главных задач развитие образования в России. Последние годы, после того, как фонд «Династия» был ликвидирован, Дмитрий Зимин проживал в Швейцарии.

Дата и место прощания с Зиминым пока не известны.