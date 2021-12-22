Кирилл Рогов: Дмитрий Зимин оставил невероятный след в российской истории

Умер основатель и почетный президент ПАО «Вымпелком», основатель благотворительного фонда «Династия» (был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрий Зимин. По словам вице-президента фонда Либеральная миссия Кирилла Рогова, Дмитрий Борисович оставил невероятный след в российской истории. Свои соболезнования он выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Дмитрий Борисович Зимин был поистине историческим человеком. Это такие люди, которые не занимали постов, но остаются историческими людьми по той роли, которую они играли в обществе. У нас в России, к сожалению, практически нет таких бизнесменов, которые так бы вкладывались в меценатство, в спонсорство, инвестировали бы в культуру, образование, либеральную мысль», — сказал он.

По словам К.Рогова, Дмитрий Зимин сделал очень много для развития науки и технологий в стране.

Дмитрий Зимин был и навсегда останется образцом для будущих поколений, добавил Кирилл Рогов.

Дмитрий Зимин умер в Швейцарии в возрасте 88 лет.