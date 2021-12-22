Суд арестовал на два месяца ректора Казанского федерального университета Гафурова по делу о заказном убийстве

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова по обвинению в причастности к убийствам. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И. Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору)», — сказали в суде. Ректору уже предъявлено обвинение по соответствующей статье. Судя по формулировкам статей, речь идет о двух убийствах с отягчающими обстоятельствами, одном совершенном и одном несостоявшемся. В обоих случаях ученый, по мнению следствия, выступил подстрекателем. Подробностей дела не приводится. Гафуров был задержан в Казани из-за подозрений в причастности к убийству, которое произошло несколько лет назад в Татарстане. По данным местных СМИ, ректор может быть причастен к деятельности одной из региональных ОПГ.