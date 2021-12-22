Журналист Сергей Пархоменко: Дмитрий Зимин был невероятным человеком и многим очень помогал

Умер основатель фонда «Династия» (был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрий Зимин. Об этом со ссылкой на сына сообщил «Эху» журналист Сергей Пархоменко. По его словам, Дмитрий Зимин был невероятным человеком и многим очень помогал.

«Дмитрий Борисович Зимин был уникальный, много последних лет единственный крупнейший российский филантроп. Человек, благодаря которому происходили вещи, которые без него точно не могли бы произойти: издавались книги, проводились научные исследования, люди учились в университетах, люди выступали, снимали фильмы, писали книги. Это был человек невероятной щедрости, поразительного человеколюбия и понимания к людям», — сказал С.Пархоменко.

По его словам, Дмитрий Борисович, что очень важно, был человеком «совершенно бесстрашный». «Таких людей буквально уже много лет в России больше нет. Он был такой один, и непонятно, откуда возьмутся еще», — отметил журналист.

С.Пархоменко сказал, что Дмитрий Зимин скончался после продолжительной болезни.

Д.Зимин скончался в Швейцарии в возрасте 88 лет.