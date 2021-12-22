Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19»

Он разработан Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства. В пресс-службе ведомства сообщили, что эффективность лекарства исследовалась в красной зоне стационаров у пациентов со средней степенью тяжести ковида. Оно показало эффективность по сравнению со стандартной терапией.
2021-12-22T21:32:01+03:00
2021-12-22T21:32:01+03:00
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21:32, 22 декабря 2021
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