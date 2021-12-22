Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19»

Он разработан Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства. В пресс-службе ведомства сообщили, что эффективность лекарства исследовалась в красной зоне стационаров у пациентов со средней степенью тяжести ковида. Оно показало эффективность по сравнению со стандартной терапией.